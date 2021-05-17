В Петербурге появятся дополнительные койки для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/063f0798-b726-11eb-ad95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за распространения инфекции. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева, пишет РИА Новости.

Для приведения в соответствие требованиям Минздрава России свободного инфекционного коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом (не менее 20%) подготовлен план дополнительного развёртывания коек, — говорится в сообщении.

Сейчас в городе свободно 585 коек (из 5248) для пациентов с коронавирусной инфекцией. По распоряжению властей вновь открывают дополнительные 459 коек.

При этом с 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» (97 коек). С 21 мая городская больница № 38 имени Н. А. Семашко возобновит приём инфекционных пациентов (250 коек).

Ранее сообщалось, что медики выявили новый штамм коронавируса российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.

Директор НИИ имени Пастера, академик РАН и иммунолог Арег Тотолян подчеркнул, что речь идёт именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований. При этом он заверил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.