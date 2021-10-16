В Петербурге полицейские жёстко задержали солиста Мариинского театра

Оперного певца, солиста Мариинского театра Виктора Коротича задержали в Санкт-Петербурге. Полицейские повалили его на асфальт, надели наручники и посадили в патрульный автомобиль. Позже его отпустили из отделения, и он успел на вечерний спектакль, сообщает «Фонтанка».

По словам артиста, полицейские остановили его на улице Союза Печатников. Коротича попросили предъявить документы. Паспорта у него с собой не оказалось. Певец предложил установить личность с помощью поиска фотографий в Интернете. Но полицейских такой способ не устроил, и они предложили проследовать с ними в отделение. Коротич отказался, поскольку вечером он должен был играть в спектакле в театре «Зазеркалье». Тогда полицейские применили силу. Произошедшее на видео снимали несколько женщин, которые знали певца и просили его отпустить.

Артиста доставили в 1-й отдел, где на него собирались составить административный протокол о сопротивлении полиции. Сам артист заявил о травмах и о желании снять побои.

Позже директор театра «Зазеркалье» Амир Мустакимов сообщил, что артист сыграет в спектакле, как и планировалось. Он уточнил, что в отношении Коротича административный протокол не составляли, после подтверждения личности правоохранители его отпустили.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал подробности задержания журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. Он предположил, что его остановили в Москве при регистрации на рейс в Варшаву и попросили вернуться в Минск, где он и был задержан 1 октября.