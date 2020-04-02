В Петербурге почти 5 тысяч человек за сутки сдали анализы на коронавирус

https://static.news.ru/photo/0106c60a-7503-11ea-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Уже более 49 тысяч петербуржцев прошли проверку на коронавирус. За прошедшие сутки анализы сдали 4788 человек.

Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, десятая часть всех проведённых тестов на COVID-19 в РФ приходится на Петербург.

По данным на 2 апреля, количество инфицированных в Северной столице составляет 147 человек. За сутки в городе выявлены 22 новых случая коронавируса, сообщают «Невские Новости».

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человека, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 216 722 случая COVID-19.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Ленинградской области гражданку Украины, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция. Она пыталась скрыться.