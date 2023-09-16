В Петербурге пенсионерку лишили квартиры за 5,6 млн рублей В Петербурге пенсионерка продала квартиру за 5,6 млн рублей из-за мошенников

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В Санкт-Петербурге 71-летняя пенсионерка продала квартиру за 5,6 млн рублей по требованию мошенников, которые представились полицейскими, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Женщине позвонили «правоохранители», они обвинили ее в финансировании ВСУ, а также заявили о продаже ее жилья неизвестными людьми. Чтобы решить эти проблемы, ей предложили поучаствовать в «схеме по поиску мошенников».

Канал отмечает, что пенсионерка сделала фотографии квартиры и отправила их вместе с документами «казначею из полиции». Позднее мошенники указали ей на одного из риелторов, поскольку он якобы был похож на мошенника, в итоге она заключила договор о продаже квартиры с ним. Потерпевшая отдала ему 1,1 млн рублей от суммы проданного жилья.

Через неделю после этого пенсионерке позвонил «представитель полиции» и попросил принести остаток денег «сотруднику ФСБ». Она отдала наличные неизвестному мужчине у метро и потом поняла, что была обманута. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что учительница начальных классов одной из сочинских школ стала жертвой телефонных мошенников. По информации полиции, педагог почти месяц считала, что общается с правоохранителями, которые помогают ей не стать жертвой грабителей. Только отдав аферистам более 9 млн рублей, женщина поняла, что ее обманули.