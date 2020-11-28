В Петербурге от COVID-19 скончалась семья

https://static.news.ru/photo/8efea7e8-3187-11eb-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге от коронавируса погибла семья: пожилой мужчина, его жена и беременная дочь. Спасти удалось только появившегося на свет младенца.

Мужчина скончался первым. Спустя несколько дней были госпитализированы его жена и 36-летняя дочь, которая находилась на позднем сроке беременности. Вскоре пациентка умерла, но врачам удалось сохранить жизнь младенца. Позже не стало и матери женщины, ожидавшей ребёнка, сообщает «МК».

Двоюродная сестра погибшей роженицы рассказала, что о биологическом отце её новорождённого племянника ничего не известно. По её словам, 36-летняя женщина решила родить ребёнка «для себя» и об отце ничего не говорила.

Однако после того как сестра подала заявление на усыновление племянника, органам опеки поступило ещё одно — от мужчины, который назвал себя отцом малыша. Решение о его праве на воспитание ребёнка теперь должен принять суд, когда будут получены результаты ДНК-теста.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписаны 27 296 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, что является максимальным показателем за пандемию. Всего от коронавируса излечились 1 739 470 жителей РФ.