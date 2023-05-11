В Петербурге не смогли спасти пенсионерку, обварившуюся кипятком Пожилая петербурженка скончалась от ожогов после приема ванны с кипятком

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В Санкт-Петербурге пожилая женщина скончалась в результате сепсиса, развившегося на фоне сильных ожогов от кипятка, сообщили «Невским Новостям» в правоохранительных органах города. Как уточняется, пенсионерка обварилась при приеме ванны.

По информации полиции, петербурженка пострадала еще в марте и была госпитализирована из квартиры на проспекте Королева с 14% ожогов тела. В больнице у пациентки начался сепсис, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти – женщина умерла спустя два месяца после происшествия.

Издание сообщает, что погибшей было 64 года. Происшествие в ванной случилось 15 марта. Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги второй степени правового бедра и голени. В больнице у пациентки началось рожистое воспаление и заражение крови, что, по предварительным данным, и стало причиной смерти. Почему в ванной оказался кипяток, не сообщается.

Ранее сообщалось об инциденте во время авиарейса Москва- Хургада авиакомпании Red Wings, когда бортпроводница облила кипятком трехлетнюю девочку. Несмотря на то, что ребенок получил сильные ожоги, экипаж продолжил полет. Бортпроводница, в свою очередь, утверждает, что воду для чая передала в руки взрослым, а девочка стояла на кресле ногами и сама разлила ее.