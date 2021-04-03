В Петербурге госпитализировали трёх учеников гимназии

https://static.news.ru/photo/b02f9220-94a0-11eb-b118-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
СК проводит доследственную проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге с диагнозом «гастроэнтерит». Дети могли отравиться.
Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту госпитализации 30 марта трёх учащихся одной из гимназий, расположенной в Василеостровском районе с диагнозом «гастроэнтерит», — цитирует РИА Новости сообщение городского управления СК.
В ведомстве устанавливают детали происшествия.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Киришах (Ленинградская область). Местная жительница купила бутылку с водой, выпила находившуюся внутри жидкость и впала в кому. Прохожие обнаружили пострадавшую возле подъезда одного из домов. Её экстренно доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. Медики диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.