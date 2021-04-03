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В Петербурге госпитализировали трёх учеников гимназии

20:12, 03 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК проводит доследственную проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге с диагнозом «гастроэнтерит». Дети могли отравиться.

Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту госпитализации 30 марта трёх учащихся одной из гимназий, расположенной в Василеостровском районе с диагнозом «гастроэнтерит», — цитирует РИА Новости сообщение городского управления СК.

В ведомстве устанавливают детали происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Киришах (Ленинградская область). Местная жительница купила бутылку с водой, выпила находившуюся внутри жидкость и впала в кому. Прохожие обнаружили пострадавшую возле подъезда одного из домов. Её экстренно доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. Медики диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.

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