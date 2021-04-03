В Петербурге госпитализировали трёх учеников гимназии

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Суд в Москве арестовал опекуна и её мужа по подозрению в издевательствах над подростком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также её 47-летний муж, на территории частного дома в посёлке Щаповское...