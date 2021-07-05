В пермской колонии умер не дождавшийся медпомощи осуждённый

В колонии № 9 Соликамска (Пермский край) скончался осуждённый, не дождавшийся медицинской помощи. Об этом сообщается на странице паблика во «ВКонтакте» «REALная ОНК Пермского края».

Как рассказала член ОНК Оксана Асауленко, умер 62-летний Ильгис Хуснутдинов.

С четверга ему стало плохо с сердцем, он два дня ходил и просил оказать ему медицинскую помощь, но ничего не сделали. И вот сегодня утром он найден мёртвым, — говорится в сообщении паблика.

Между тем председатель ОНК края Георгий Ситников заявил URA.RU, что ему неизвестно о смерти осуждённого. В то же время он обратил внимание, что большинство лиц, отбывающих наказание в колониях, жалуются правозащитникам именно на отсутствие медицинской помощи.

По информации УФСИН края, умерший «длительное время страдал хроническим заболеванием, но постоянно находился под наблюдением медработников и получал необходимое лечение».

Как отмечает URA.RU, скандальную славу колония № 9 получила осенью 2019 года после того, как там избили одного из бывших заключённых Дмитрия Сергеева. Ранее в исправительном учреждении при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вaгин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасaном (Аслан Усoян). Там же в ноябре 2020 года осуждённый совершил суицид. При нём была найдена предсмертная записка.

Ранее сообщалось, что тело заключённого нашли в исправительной колонии № 1 Ярославля.