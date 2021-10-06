В Перми рассказали о состоянии здоровья устроившего стрельбу студента

Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете студент Тимур Бекмансуров остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, его нельзя переводить в обычную палату, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, добавив, что один из пострадавших также остаётся в больнице.

На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми. Один - в удовлетворительном состоянии. Один — в тяжёлом, это нападавший. Он в сознании, — говорится в сообщении.

Также собеседник агентства уточнил, что ещё сeмь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных цeнтрах: двое из пациентов находятся в тяжёлом состоянии, пять — в состоянии срeдней тяжести.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.

Ранее сообщалось, что первый день лечения пермского стрелка обошёлся в два миллиона рублей.