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Михаил Щипанов
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Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову ампутировали левую ногу. На текущий момент он находится в крайне тяжёлом состоянии.
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Во время нападения на университет в Перми погиб 19-летний Ярослав Арамелев. Он был второкурсником физического факультета. В 135-й школе, где учился Ярослав, все скорбят о его гибели, вспоминая, что он всегда был очень активным и целеустремлённым. Об этом KP.RU рассказала бывший классный руководитель Ярослава Алла Буянова.
Я сейчас просто плачу. Боже мой, до последнего думала, что не он. Как так могло получиться. Семья у Ярослава очень приятная, многодетная. В этом году сестрёнку Ярослава привели к нам...
Пермскому стрелку ампутировали ногу