Пермскому стрелку ампутировали ногу

Фото: Социальные сети

Во время нападения на университет в Перми погиб 19-летний Ярослав Арамелев. Он был второкурсником физического факультета. В 135-й школе, где учился Ярослав, все скорбят о его гибели, вспоминая, что он всегда был очень активным и целеустремлённым. Об этом KP.RU рассказала бывший классный руководитель Ярослава Алла Буянова.

Я сейчас просто плачу. Боже мой, до последнего думала, что не он. Как так могло получиться. Семья у Ярослава очень приятная, многодетная. В этом году сестрёнку Ярослава привели к нам...