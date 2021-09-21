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Пермскому стрелку ампутировали ногу

17:43, 21 сентября 2021
Пермскому стрелку ампутировали ногу Фото: Социальные сети
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Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову ампутировали левую ногу. На текущий момент он находится в крайне тяжёлом состоянии.

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