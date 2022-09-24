В Перми погиб один человек при столкновении автомобиля с остановкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Перми легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ.

Смертельная авария произошла на улице Карла Маркса. Помимо одного погибшего, пострадали еще три человека.

На месте ДТП работают экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в столб на тротуаре. В результате пострадали пять человек.

В Омске оторвавшееся от автобуса колесо сбило местную жительницу, которая ожидала транспорт на остановке. Пострадавшую женщину госпитализировали.