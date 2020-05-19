В Перми главврач «кривлялся» при беседе с подчинёнными о доплатах медикам

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев во время дистанционного совещания в региональном Минздраве начал «кривляться» над подчинёнными, когда речь зашла о доплатах медикам, работающим во время пандемии с коронавирусными пациентами.
Сотрудники станции скорой помощи встретились с руководством краевого Минздрава. Они попросили расширить круг сотрудников, которым положены «коронавирусные» надбавки, так как все работники скорой медпомощи находятся в зоне риска.
Главврач «скорой» во время эмоционального выступления одного из подчинённых начал иллюстрировать его речь, потрясая кулаком в воздухе. Министр здравоохранения попыталась пресечь его жестикуляцию. Видеотрансляция дистанционного совещания велась в Instagram главы Минздрава региона Оксаны Мелеховой. После встречи запись оказалась недоступна,
И я не застрахован от ошибок. Если кого-то обидело моё поведение, прошу извинить меня за резкую реакцию — был на эмоциях, — сказал Катаев на странице станции «скорой» во «Вконтакте».
Он сообщил о выплате подчинённым «коронавирусных» надбавок. По его словам, медучреждение перечислило средства 15 и 18 мая на счета 290 работников станции. На эти цели было направлено более 14,5 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.
Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.
Накануне глава кабинета министров России Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он поручил до 19 мая устранить замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.
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