В Перми безногого мужчину заставили ползти из полиции на руках 2 километра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми безногий мужчина был вынужден проползти на руках два километра из отделения полиции до дома, кадрами с места произошедшего поделилась группа «ЧП Лысьва» во «ВКонтакте». На видео видно, что у мужчину отсутствуют ступни, и он пытается передвигаться при помощи коленей и рук. Сам он рассказал, что его выкинули из отдела полиции и не стали подвозить.

Пресс-служба МВД России в беседе с «Подъемом» призналась, что у мужчины не было постоянного места проживания в Перми. Они пытались пристроить его в приют, но из-за переполненного помещения им в этом отказали. Позднее они вызвали медиков, но и они не стали заботиться о мужчине. Тогда сотрудники правоохранительных органов накормили и напоили его, после чего мужчина уполз.

Прохожие доставили мужчину к зданию отдела полиции Кировского района г. Перми. Полицейские установили, что гражданин – уроженец Казани 1965 г.р., постоянного места жительства и регистрации на территории краевого центра не имеет. При отсутствии нижних конечностей передвигается на четвереньках. <...> Он самостоятельно покинул территорию отдела, — сказали в МВД.

Ранее прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга сообщила о проведении проверки после публикации информации об издевательствах над ребенком с инвалидностью в одной из местных школ. До этого в Сети появилось видео, на котором школьники дразнят мальчика за то, что у него вместо ног импланты. При этом директор школы заявила, что видео является постановочным.