В российском городе уберут напоминающий о прошлом арт-объект В Красноармейске уберут арт-объект с дореволюционным названием города

Власти города Красноармейска (Саратовская область) демонтируют с городской площади арт-объект с историческим немецким названием населенного пункта — Бальцер. Отмечается, что это будет сделано по многочисленным просьбам жителей.

Как отмечают участники специальной военной операции, их близкие, а также жители города, в текущий период проведение СВО делает неуместным нахождение подобного арт-объекта в общественном пространстве. По мнению заявителей, городская площадь должна быть местом, прежде всего, памяти, уважения и единения, — говорится в сообщении.

Город Бальцер был основан в 1765 году как колония немецких переселенцев. В 1942 году переименован в Красноармейск.

Ранее в Российском военно-историческом обществе заявили, что будут использовать исторические топонимы из-за политики «десоветизации», «дерусификации» и отмены русского наследия на Украине. Так в РВИО отреагировали на недавнюю публикацию украинского Института национальной памяти со списками деятелей, которые обвиняются в «глорификации Российской империи».