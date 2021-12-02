В Омской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Омской области для лиц старше 60 лет с 2 декабря 2021 года. По данным ведомства, именно среди таких людей больше всего заболевших. Согласно постановлению, вакцинация первым компонентом должна быть обеспечена уже до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 15 января 2022 года, сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.

За период с 22.11.2021 по 28.11.2021 в регионе зарегистрировано 4106 случаев [заражения] COVID-19, показатель заболеваемости составил 213,1 на 100 тыс. населения. В ходе анализа эпидемиологической ситуации в Омской области установлено, что наиболее поражаемая COVID-19 группа — это люди старшего возраста (60 лет и старше), — говорится в постановлении главного санитарного врача региона Александра Криги.

Отмечается, что доля летальности среди лиц старше 60 лет превышает в регионе 87%. При этом уровень вакцинации данной возрастной группы всего 36%.

Накануне обязательную вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше, а также студентов ввели в Липецкой области. Кроме того, такую меру уже начали применять в Челябинской, Ростовской, Кировской, Кемеровской и Нижегородской областях, Приморском, Хабаровском, Краснодарском краях и других регионах.