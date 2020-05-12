В Омске закрыли на карантин отделение больницы скорой медицинской помощи

https://static.news.ru/photo/da23a162-944b-11ea-9860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Омской области сообщил о закрытии на карантин одного из отделений скорой медицинской помощи. Причиной стало выявление нескольких случаев заражения коронавирусом.

В связи с тем что среди пациентов БСМП-1 были выявлены случаи коронавирусной инфекции, в учреждении были закрыты на карантин три отделения. На сегодняшний день ограничительные меры распространяются только на одно отделение. Учреждение работает в штатном режиме, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Однако в министерстве подчеркнули, что заработная плата сотрудникам в период карантина будет выплачиваться согласно трудовому законодательству.

Ранее NEWS.ru передавал, что коронавирус выявили у троих сотрудников нефтезавода в Омске.