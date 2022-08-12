В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

Фото: shutterstock

В Омске обрушилась часть пятиэтажного дома № 53 по улице 20 Партсъезда, сообщает портал Om1.ru. На месте работают сотрудники МЧС и медики. Всех жильцов вывели на улицу, есть пострадавшие. Под завалами ищут ребёнка и его мать.

По предварительной версии, стена разрушилась из-за того, что местные жители оборудовали в доме помещения под душ, однако в торцевых стенах отсутствовала необходимая для этого гидроизоляция. На место обрушения выехал мэр Омска Сергей Шелест и руководители профильных структурных подразделений, а также прокурор Омской области Николай Студеникин.

Органами прокуратуры Омской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения, — сообщили в прокуратуре.

Как рассказали NEWS.ru в МЧС Омска, информация об обрушении стены многоквартирного жилого дома поступила от оператора системы 112 в 16:27 по местному времени. На месте происшествия работают 47 сотрудников МЧС и сотрудники пожарно-спасательной службы Омской области, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительной информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров. К месту направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Омской области. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Волгограде обрушился балкон жилого дома, на котором в это время находилась пожилая женщина. Прокуратура организовала проверку по данному факту, состояние госпитализированной женщины оценивается как средней степени тяжести. Известно, что балкон обрушился с четвёртого этажа на третий.