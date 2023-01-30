В Новосибирской области стартует «подчищающая вакцинация» от кори Глава Роспотребнадзора Новосибирской области Щербатов сообщил о «подчищающей вакцинации» от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области стартует массовая вакцинация жителей от кори, которая продлится до 31 декабря 2023 года, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в правительстве. В ходе прививочной кампании вакцину получат все, у кого ее еще нет, подчеркнул главный санитарный врач региона. По его словам, решение провести «подчищающую вакцинацию» было принято на уровне федеральных властей.

Прививку получат все, у кого ее нет, — объяснил Щербатов.

Прививочные мероприятия начнутся весной 2023 года. Глава регионального Роспотребнадзора уточнил, что кампания охватит не только местных жителей, но и находящихся в регионе трудовых мигрантов.

На прошлой неделе в Новосибирской области были зафиксированы 65 случаев заражения корью. Еще один очаг заболевания был обнаружен в Алтайском крае, а в Омске и Самаре — единичные случаи заражения.

Врач Александр Мясников позднее рассказал, что корь имеет практически стопроцентную, «безумную» заразность в условиях почти полного отсутствия вакцинации от этого заболевания в стране. Специалист отметил, что среди инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, эта болезнь распространяется быстрее остальных.