В Новосибирской области перестали оказывать плановую медпомощь

https://static.news.ru/photo/3aff5b42-1dc3-11eb-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что регионе приостанавливается оказание плановой медицинской помощи.

Министр объяснил это решение тем, что все врачебные силы области брошены на работу с коронавирусными больными. Плановую медпомощь будут оказывать только «по возможности».

Моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется, — цитирует Хальзова «Интерфакс».

Глава регионального Минздрава привёл данные, согласно которым более 1,5 тысячи медиков заразились коронавирусом в Новосибирской области с марта. 11 заболевших медработников скончались.

Ранее власти Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 31 декабря, передавал NEWS.ru. Новых ограничений в регионе при этом решили не вводить.

За последние сутки коронавирус выявили у 18 648 россиян. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 673 686.