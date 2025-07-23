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23 июля 2025 в 15:40

В Новосибирске уволили директора спортшколы за подозрительные контракты

В Новосибирске уволен директор спортшколы из-за конфликта интересов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В муниципальной спортивной школе Новосибирска уволили руководителя после проверки прокуратуры региона, сообщает «МК — Новосибирск». Отмечается, что директор учреждения заключил 20 хозяйственных договоров с организацией, которой руководила его супруга.

Как сообщается, общая сумма контрактов превысила 3,9 млн рублей. Как сообщается, что общая сумма контрактов превысила 3,9 млн рублей. При этом руководитель спортшколы не уведомил уполномоченные органы о возможном конфликте интересов, что является прямым нарушением федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что помощника губернатора Ставропольского края арестовали по делу о мошенничестве при организации всероссийского молодежного фестиваля. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа.

До этого Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области Сергея Короткова по подозрению в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. Следствие квалифицировало его действия по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

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