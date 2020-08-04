В Новосибирске соседей по дому обеспокоил «человек-паук»

https://static.news.ru/photo/c1172580-d632-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Новосибирска стал звездой соцсетей после того, как его выходы из дома через балкон третьего этажа попали на видео соседей. Пасынок же «человека-паука» часто использует балкон для прогулок, так как на улицу выходит редко.

Как сообщает «КП-Новосибирск», жене экстремала 22 года, в «хрущёвку» они с сыном и другим мужчиной переехали пару лет назад, она устроилась продавцом в пивной магазин неподалёку от дома. Тогда это семейство не привлекало такого внимания соседей, однако через некоторое время в семье появился новый папа — любитель выпить. Женщина в настоящее время ждёт от него ребёнка.

Соседи начали жаловаться на шум, который регулярно раздаётся из их квартиры, на незнакомых личностей, которые часто к ним заходят. Однако больше всего им жаль шестилетнего мальчика. Он практически не выходит во двор, а если и появляется на детской площадке, то часто обижает других детей — кидает в них камни и кусает. А в день ВДВ соседи заметили карабкающегося по стене дома мужчину — так сожитель его матери пытался выйти из дома, потеряв ключи. Ранее, по словам соседей, он также «заходил» домой, потому что его гражданская жена не пускала в дверь пьяного.

Женщина не видит ничего дурного в поступках своего «человека-паука», говорит, что он уже устроился на работу в ЖЭУ, а соседей обвиняет в том, что они лезут в жизнь её семьи от скуки.

Как писал NEWS.ru, областной суд в Челябинске назначил экс-депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову, обвинённому в убийстве супруги Елены, 11 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Кроме того, фигурант будет принудительно наблюдаться у психиатра. По версии Следкома, Зарипов убил женщину ночью 21 августа 2019 года. Трагедия произошла во время семейного скандала. По данным оперативников, осуждённый застрелил покойную из охотничьего ружья, будучи пьяным.