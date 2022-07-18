ФСБ пресекла работу подпольной оружейной мастерской ФСБ пресекла работу подпольной оружейной мастерской в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске силовики пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской. Изъяты стрелковое оружие, боеприпасы и оборудование для их изготовления, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления ФСБ по региону Ирину Зеброву.

По ее словам, мастерская располагалась в гараже, принадлежащем одном из местных жителей. Там охолощенное оружие переделывалось в боевое.

В ходе обыска силовики изъяли пистолеты Макарова, части винтовки Мосина и ружье «ИЖ-К», а также более 100 патронов, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, изготовлении и переделке огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК России). Организатору мастерской избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в ходе рейда по 38 регионам России ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных мастерских по восстановлению и модификации гражданского оружия в боевое. Силовики изъяли около 400 единиц оружия, включая пулеметы, винтовки, пистолеты, большое количество боеприпасов и около 30 кг взрывчатки.