В Новосибирске подростки пришли на сходку в ТЦ с пистолетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске задержали троих подростков, которые пришли на сходку в ТЦ с аэрозольными пистолетами «Пионер» и пневматическими Umarex PM, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, всего в городе за выходные в полицию доставляли более 400 несовершеннолетних.

По данным SHOT, подростки собирались на сходку «ЧВК Редан» в торговых центрах «Галерея» и «Аура». Канал сообщает, что с задержанными провели профилактические беседы в присутствии родителей и отпустили.

Ранее инструктор по самообороне Максим Шрамков рассказал, что в случае нападения подростков в ТЦ нужно звать на помощь и просить вызвать полицию, если же нападают на улице — нужно бежать в людное место. При этом лучше не размахивать руками, а выставить их перед собой с открытыми ладонями, чтобы на записях с камер было видно, что напали именно на вас. Если бежать некуда и агрессоры прижали к стенке, то нужно защищаться, максимально закрывая голову руками.

В конце февраля в ряде российских городов произошли массовые драки с участием подростков, причисляющих себя к так называемой «ЧВК Редан». Предположительно, это субкультура молодых людей, которые носят одежду с изображением паука и цифрой, подражая героям аниме Hunter x Hunter.