Россиянам объяснили, что делать при нападении толпы подростков Инструктор Шрамков: при нападении подростков нужно звать на помощь или бежать в людное место

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В случае нападения подростков в ТЦ нужно звать на помощь и просить вызвать полицию, если же нападают на улице — нужно бежать в людное место, рассказал NEWS.ru инструктор по самообороне Максим Шрамков. При этом лучше не размахивать руками, а выставить их перед собой с открытыми ладонями, чтобы на записях с камер было видно, что напали именно на вас. Если бежать некуда и агрессоры прижали к стенке, то нужно защищаться, максимально закрывая голову руками. По словам эксперта, при угрозе жизни против толпы обидчиков можно применить перцовый баллончик.

Если в ТЦ, где много камер, охрана есть, максимально привлеките к себе внимание. Кричите: «На меня напали, вызовите полицию». Если напали на улице, а вы одни, бегите в людное место, где есть люди, — к ТЦ, где есть прохожие. Нужны свидетели нападения. В обоих случаях не жестикулируйте агрессивно, выставите перед собой руки с открытыми ладонями, чтобы камеры фиксировали, что вы защищались, что напали на вас, что это не конфликт на почве взаимной неприязни, — посоветовал Шрамков.

Инструктор предупредил, что с агрессивно настроенной толпой подростков лучше не разговаривать жестко, так как это может лишь спровоцировать их. Говорить нужно уверенно, но не слишком агрессивно. Эксперт пояснил, что если показать страх, то может сработать поведение «хищник — жертва» и тогда подростки с высокой долей вероятности нападут.

Лучше убежать, несмотря на то, что это унижает наше эго. Такие конфликты лучше предупреждать заранее. Не надо нарочито уверенно идти мимо толпы подростков, делать им замечания, что они шумят, плюют и так далее. Самое продуктивное, если не удалось убежать, — защищаться, закрываться, чтобы удары шли по касательной, — сказал Шрамков.

Подготовленному, опытному бойцу следует взять на заметку, что «дозировать» свою силу в стрессовой ситуации не удастся, добавил эксперт. Он указал, что под адреналином человек может применить навыки рукопашного боя на 100%.

В конце февраля в ряде российских городов произошли массовые драки с участием подростков, причисляющих себя к так называемой «ЧВК Редан». Предположительно, это субкультура молодых людей, которые носят одежду с изображением паука и цифрой, подражая героям аниме-комикса.