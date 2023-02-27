Экстремисты или просто фанаты аниме? Что такое «ЧВК Рёдан» на самом деле Из-за подростковых драк в торговых центрах в России призывают к новым запретам

Фото: Социальные сети

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Что такое «Редан» на самом деле и опасно ли это объединение — в материале NEWS.ru.

Откуда взялось название «Редан»

В вечером 26 февраля директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина написала в своём Telegram-канале большой пост о «ЧВК Редан» и о том, что «ячейки» этой организации «растут как грибы после дождя: от Владивостока до Калининграда, от Старого Оскола до Урюма».

«Редан» — это очевидно депрессивно-агрессивная субкультура. В данный момент околосуицидальная составляющая активно дополняется агрессивной. Ее нужно запретить на территории РФ. Аниме-субкультура в целом деструктивна. Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие «пауки», в честь которых назвали себя «редановцы», чтобы не испытывать иллюзий, — отметила Екатерина Мизулина.

«Пауки», о которых упоминает Мизулина — герои аниме-комикса (манги) Hunter x Hunter, объединённые в клан «Геней Рёдан» (дословно — «Бригада Фантомов») — их и называют пауками. По сюжету аниме член организации имеет татуировку 12-лапого паука со своим номером.

Фото: Nihon Television Network Кадр из фильма Hunter x Hunter

Один из персонажей по имени Хисока притворялся членом организации № 4 ради битвы с боссом, объясняется на странице поклонников комикса. Для этого он убил действующего четвёртого члена бригады.

Из истории «Рёдана» видно, что все члены с № 4 постоянно досаждают, предают, шпионят и всячески портят жизнь организации. Это связано с традиционным японским убеждением, что число «4» сулит беды и неприятности (в японском языке цифра «4» созвучна слову «смерть», из-за чего в Японии даже нумерация квартир ведется с пропуском этой цифры), — отмечают поклонники манги.

Манга выходит с 1998 года и обзавелась достаточным количеством поклонников. Они носят чёрную одежду российского субкультурного бренда hikikomori kai с изображениями паука и цифрой «4» (коллекция вышла в 2020 году), а также клетчатые брюки. Судя по снимкам из соцсетей, у них длинные волосы, окрашенные в чёрный цвет.

Фото: Социальные сети

В соцсетях существует несколько сообществ поклонников «Рёдана». В крупнейшем паблике во «ВКонтакте» состоит больше 13 тысяч человек и до 23 февраля он назывался «ЧВК Редан». Сейчас аббревиатуру ЧВК (частная военная компания) из названия убрали. В самом паблике продают одежду с символикой аниме (пауком) и обмениваются мемами.

Кто начал драку в «Авиапарке»

Именно участники «Рёдана» оказались участниками драки на фуд-корте московского торгового центра «Авиапарк» 19 февраля, после чего подобные инциденты произошли еще в нескольких городах страны. По данным СМИ, причиной конфликта в столице стал спор из-за свободных стульев.

Второй стороной в драке выступили некие одетые в спортивную одежду молодые люди — предположительно, сторонники околофутбольной субкультуры.

После драки один из администраторов группы «ЧВК Рёдан» написал много негативных высказываний в сторону нерусских граждан. После чего он понял, что поступил некрасиво, и принес свои официальные извинения в группе. Он выложил видео, где сказал, что не думал, что все зайдет так далеко и что из-за него будут страдать посторонние люди. Он ушел из администрации общества, и я на данный момент не знаю, что с ним, — рассказывала «Московскому Комсомольцу» девушка из числа потребителей бренда hikikomori kai.

Фото: Социальные сети Драка в «Авиапарке»

Один из администраторов сообщества «Редан» в соцсети «ВКонтакте» написал пост, в котором говорится, что 19 февраля «пацаны в „Редане“ <...> дали отпор», после чего «видео с дракой распространилось и все начали поддерживать компанию пауков, потому что на видео отчётливо видно, что спортики вели себя неадекватно и первыми начали потасовку».

Также в сообщении говорится, что некие пользователи стали писать в комментариях посты националистического содержания. После этого «офники и прочие касты (футбольные хулиганы, или „околофутбол“ и, видимо, другие сообщества. — NEWS.ru) обиделись» и «начали ходить толпами и вылавливать просто рандомных, как они выражаются, нефоров, которые даже никак не относились к „Редану“, по одному и совершать нападки». Одного 16-летнего подростка, как утверждается в публикации, «вообще в туалете вдесятером, угрожая ножом, на колени поставили и заставили извиняться на камеру, после раздели, забрали половину вещей и начали распространять данный видеоролик».

В СМИ «Редан» представляют <...> нацистами какими-то и худшим злом, а [тех, кто] на самом деле всё начал и вылавливает ни в чём не виновных пацанов, не привлекают ни к какой ответственности и обеляют, — резюмировал он.

В защиту «Редана» выступил и рэпер shadowraze — популярный автор, вошедший в топ-10 рэперов 2022 года по версии Genius. Он тоже участник этой субкультуры.

«Редан» никогда не был, не будет пропагандировать теракты и диверсии. Неонацистское мышление не у «Редана», а у «троллей» интернета, что смеют писать «лозунги», оскверняющие нации и религию. <...> Аниме-субкультура исповедует насилие? Любой подросток СНГ лишь посмеется после этих слов и выразит негодование. <...> Так называемые «пауки» не являются никакой организацией среди молодежи, «паук» свободен, «паук» носит то, что он хочет, — написал он в своем Telegram-канале.

Участников «Редан» задерживают по всей стране

Представители власти мгновенно заинтересовались этой темой. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) заявила, что взяла вопрос под личный контроль.

После драки 19 февраля в московском МВД завели уголовное дело по статье о хулиганстве. По информации «112», по этому делу никого не задержали. А по данным Telegram-канала Mash, задержаны уже девять подростков и полиция продолжает искать остальных.

Фото: Социальные сети

Второе уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили его в метро. Несовершеннолетних задержали, они признали свою вину. По данным «112», задержанные могут быть также причастны к движению «Редан».

В настоящее время в торговых центрах крупных российских городов дежурят полицейские. По сообщениям СМИ, сотни молодых людей, похожих на «редановцев», были задержаны в Петербурге, Казани, Ростове, Ярославле и Новосибирске. В Новосибирске организаторы «Рёдана» на фоне происходящего и вовсе вынуждены были объявить о роспуске своего движения.