В Новосибирске отключат городские фонтаны на День ВДВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск, однако в Новосибирске решили отключить городские фонтаны в этот знаменательный для многих российских военных день. Директор МУП «Городской фонтан» Валерий Науменко в разговоре с «Сиб.фм» уточнил, что 1 августа считается профилактическим днем, в эту дату отключают вообще все фонтаны в городе, кроме расположенного в Первомайском сквере.

Может, совпадёт так, что мы их отключим из-за дождя. А, может, из-за попыток вандализма. 2-го у нас тяжёлый день, мы готовимся и включать не будем точно, — рассказал Науменко.

Директор «Горфонтана» добавил, что воду также отключают при неблагоприятных погодных условиях, например дожде или сильном ветре. Науменко отметил, что из некоторых фонтанов в качестве профилактики также сольют воду. Он уточнил: сооружения вновь заработают 3 августа после 12:00.

Ранее польский обозреватель Марина Пиорун со ссылкой на мнение санитарных инспекторов заявила, что в воде из фонтанов часто содержатся экскременты крыс или птиц, в жаркую погоду болезнетворные бактерии имеют свойство крайне быстро размножаться, поэтому купаться в такой воде и тем более пить ее крайне не рекомендуется. Более того, не стоит даже сидеть около этих сооружений, так как капли от струй воды могут быть заражены болезнетворными бактериями.