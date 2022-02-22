В Новосибирске опровергли слухи о выезде психиатра к депутату

В пресс-службе Новосибирского Минздрава заявили, что психиатрическая бригада не выезжала на сессию райсовета, чтобы забрать депутата Виктора Коваленко на принудительное лечение. Об этом пишет Сиб.фм.

Врачи государственной психиатрической службы к колыванскому депутату не выезжали, — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что психиатрическую помощь в регионе оказывает «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», которая не имеет выездной бригады. В Минздраве уточнили, что экстренную психиатрическую помощь оказывают специализированные бригады медиков.

Ранее житель Москвы Сергей Глазов, арестованный по делу о стрельбе в столичном МФЦ, в результате которой погибли два человека, заявил, что психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Об этом рассказала посетившая Глазова член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва. По её словам, сам стрелок с результатами экспертизы не согласен.