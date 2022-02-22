Стрелка из МФЦ Сергея Глазова признали невменяемым

Житель Москвы Сергей Глазов, арестованный по делу о стрельбе в столичном МФЦ, в результате которой погибли два человека, заявил, что психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Об этом рассказала посетившая Глазова член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, передаёт «Интерфакс». По её словам, сам стрелок с результатами экспертизы не согласен.

Глазов рассказал, что он признан невменяемым по результатам экспертизы специалистов НИИ имени Сербского. Сам он с этим не согласен, считает себя совершенно здоровым человеком. При этом не верит в то, что от его пуль кто-то погиб, — сказала Меркачёва.

Она добавила, что Глазов провёл в центре имени Сербского 28 дней. Сейчас стрелок помещён в психиатрическую больницу «Бутырки», с ним в камере содержатся ещё двое заключённых.

7 декабря Глазов открыл огонь по сотрудникам и посетителям МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, когда его попросили надеть маску. Погибло двое человек, среди раненых — 10-летняя девочка. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции. Позже Глазов рассказал следователям о причинах нападения: по словам мужчины, он защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Бывшая сожительница стрелка предположила, что он мог пойти на преступление из-за психических отклонений.

Как указано в материалах дела, обвиняемый состоит на учёте у психиатра с 2010 года. По информации адвоката подсудимого, Глазова могут освободить от наказания и направить на лечение в связи с его психическим заболеванием.