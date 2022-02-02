Судья заявила, что стрелок из московского МФЦ состоит на учёте у психиатра

Сотрудник полиции и бывший военнослужащий Сергей Глазов (справа) после заседания об избрании ему меры пресечения по делу о стрельбе в МФЦ в Москве

Обвиняемый в убийстве двух человек в МФЦ на востоке Москвы Сергей Глазов состоит на учёте у психиатра с 2010 года, говорится в материалах дела, передаёт ТАСС. Такая информация стала известна на заседании Пресненского суда по продлению ему ареста. По информации адвоката подсудимого, Глазова могут освободить от наказания и направить на лечение в связи с его психическим заболеванием.

Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит, — зачитала судья Ольга Киселькова документ.

Ранее адвокат Пётр Колдов рассказал, что несмотря на то что его подзащитный состоит на учёте, сам он считает себя абсолютно здоровым. Сейчас защита ожидает назначения Глазову психолого-психиатрической экспертизы, и если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение.

МФЦ на юго-востоке Москвы, где 7 декабря мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли два человека, ещё несколько были ранены Сергей Булкин/NEWS.ru

7 декабря Глазов открыл огонь по сотрудникам и посетителям московского МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, когда его попросили надеть маску. Погибло двое человек, среди раненых — 10-летняя девочка. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции. Позже Глазов рассказал следователям о причинах нападения: по его словам, он таким образом защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Бывшая сожительница стрелка предположила, что он мог пойти на преступление из-за психических отклонений.