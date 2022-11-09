В Новосибирске для военных начали производить мобильные бани

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В Новосибирске запущено производство мобильных бань для военнослужащих СВО, сообщает «МК-Новосибирск». Как рассказал Алексей Сычев — руководитель компании, которая специализируется на выпуске продукции для туристов, все началось с того, что один из покупателей обратился с просьбой приобретения бани для подразделения, где служит его сын.

Мы стали получать отзывы от самих военных. Оказалось, что наши бани им очень нужны. Система ценностей меняется. Мы так не ценим тепло, чистую воду так, как ее ценят там, где грязь и холод. Для солдат, которые в этих окопах сейчас, для них потом раздеться, согреться, помыться теплой водой – это блаженство настоящее. Поэтому всё, что мы сейчас делаем, отправляется в итоге в зону СВО. Баня нужна там почти также, как автомат Калашникова, — заявил Сычев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента рекомендовал депутатам взять шефство над военными городками. По его словам, особое внимание следует уделить состоянию медицины, объектов культуры и школ в этих городках, тогда как Минобороны должно полностью сосредоточиться на решении боевых задач.

До этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о готовности оказать помощь военным корреспондентам, работающим в зоне проведения военной операции. Там уточнили, что речь идет как о юридической и информационной поддержке, так и о сборе средств для пострадавших в результате боевых действий.