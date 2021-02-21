В Норильске дети вырыли тоннель в сугробе, чтобы ходить в школу

https://static.news.ru/photo/2bff7d8a-74e8-11eb-8215-96000091f725_660.jpg Фото: olga_panina18/instagam.com

В Норильске школьники прорыли в сугробе тоннель, чтобы ходить на занятия. Видео необычного пути до школы опубликовала в Instagram мама одного из учеников.

На кадрах видно, как ребёнок ползёт по тоннелю, а потом взбирается на горку, с которой на обратном пути можно скатиться. По словам женщины, есть путь в обход сугроба, но так получается намного дольше, пишет NGS24.

Ранее жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка порадовала подписчиков откровенным роликом. В Instagram она продемонстрировала, как нагишом ныряет в снег. На кадрах, опубликованных в сторис, спортсменка идёт по расчищенной дорожке босиком и в одном полотенце. От её тела исходит пар, вероятно, Навка только вышла из сауны или бани.

В следующем видео Навка сбрасывает с себя полотенце и ныряет в сугроб. После этого олимпийская чемпионка порекомендовала своим подписчикам сделать то же самое, писал NEWS.ru.

13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столице за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков.