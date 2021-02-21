В Норильске дети вырыли тоннель в сугробе, чтобы ходить в школу

В Норильске школьники прорыли в сугробе тоннель, чтобы ходить на занятия. Видео необычного пути до школы опубликовала в Instagram мама одного из учеников.
На кадрах видно, как ребёнок ползёт по тоннелю, а потом взбирается на горку, с которой на обратном пути можно скатиться. По словам женщины, есть путь в обход сугроба, но так получается намного дольше,
Ранее жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка порадовала подписчиков откровенным роликом. В Instagram она продемонстрировала, как нагишом ныряет в снег. На кадрах, опубликованных в сторис, спортсменка идёт по расчищенной дорожке босиком и в одном полотенце. От её тела исходит пар, вероятно, Навка только вышла из сауны или бани.
В следующем видео Навка сбрасывает с себя полотенце и ныряет в сугроб. После этого олимпийская чемпионка порекомендовала своим подписчикам сделать то же самое, писал NEWS.ru.
13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столице за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков.