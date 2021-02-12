Синоптики назвали рекордным по сугробам день 13 февраля в Москве

https://static.news.ru/photo/48da5be6-6e3a-11eb-a247-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

День 13 февраля текущего года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигла 58–59 см, до установления мирового рекорда не хватило каких-то пары сантиметров.

Утром 14 февраля появятся уточнённые данные по дню 13 февраля. Однако глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сомневается в преодолении сугробами 60-сантиметровой отметки, пишет ТАСС.

Выпало 3,5 мм осадков, то есть, вероятнее всего, сейчас высота 58–59 см, но точные данные будут завтра утром, повторюсь, — заявил изданию главный метеоролог страны.

По данным на утро 13 февраля, высота снежного покрова составляла 56 см. Метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. По измерениям метеорологической обсерватории определялись фактическая погода и температурные рекорды в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что сильнейший снегопад в истории Москвы закончится к полуночи. В воскресенье, 14 февраля, существенных осадков не ожидается.