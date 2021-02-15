Обнажённая Навка прыгнула в сугроб и попала на видео

https://static.news.ru/photo/d9005c50-6f95-11eb-b751-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка порадовала подписчиков откровенным роликом. В Instagram она продемонстрировала, как нагишом ныряет в снег.

На кадрах, опубликованных в сторис, спортсменка идёт по расчищенной дорожке босиком и в одном полотенце. От её тела исходит пар, вероятно Навка только вышла из сауны или бани.

Обожаю прыгать в снег. А вы любите?, — обратилась к подписчикам Навка.

Татьяна Навка tatiana_navka/instagram.com

В следующем видео Навка сбрасывает с себя полотенце и ныряет в сугроб. После этого олимпийская чемпионка порекомендовала своим подписчикам сделать то же самое.

Песков и Навка стали мужем и женой в 2015 году. За год до этого они стали родителями. У пары родилась дочь. Этот брак и для спортсменки и для представителя Кремля стал не первым. От предыдущих отношений у Навки и Пескова также есть дети. У Татьяны есть старшая дочь, а Песков — многодетный отец. У него есть ещё четверо детей от других жён.

Ранее спортсменка в День всех влюблённых решила поделиться со своими подписчиками семейными фотографиями. На снимках, которые спортсменка опубликовала в Instagram, она позирует вместе со своим мужем Дмитрием Песковым, сообщал NEWS.ru.