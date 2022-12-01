В Нижнем Тагиле мужчина умер прямо в автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле тело пожилого мужчины нашли в салоне маршрутного автобуса № 57, сообщает e1.ru со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. По данным портала, труп обнаружил кондуктор на конечной остановке возле железнодорожного вокзала, когда из салона вышли все пассажиры, кроме одного. Погибшим оказался 83-летний житель микрорайона Вагонка.

Личность мужчины сотрудники полиции Нижнего Тагила уже установили. Это житель микрорайона Вагонка Юрий Истомин 1939 г. р. Его внезапная смерть не имеет отношения к проявлениям криминала. С большой долей вероятности можно предполагать, что у него что-то внезапно произошло со здоровьем. Ему стало плохо. К сожалению, спасти врачам его не удалось, — заявил начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем со здоровьем. Точную причину установит экспертиза.

Ранее восьмиклассник лицея № 4 в Краснодаре скончался во время линейки. 14-летнему школьнику внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти ученика. Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку в связи с происшествием.