Школьник умер во время линейки в лицее в Краснодаре В Краснодаре восьмиклассник умер во время линейки на глазах у других школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассник лицея № 4 в Краснодаре скончался во время линейки, сообщает 93.RU. По данным издания, 14-летнему школьнику внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти ученика. Как сообщили в местных пабликах, он умер на глазах у других детей.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку в связи с происшествием. В 93.RU уточнили, что смерть ученика не несет криминального характера.

Ранее стало известно, что в станице Барсуковская Ставропольского края школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. В ответ школьник ударил ногой в грудь одноклассника, после чего тот потерял сознание. Привести мальчика в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи.

Позже в СМИ появилась другая версия убийства школьника. Согласно ей, ученик задушил одноклассника на перемене.