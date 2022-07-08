В Нижнекамске ребенок упал в лужу и получил химические ожоги В Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги, упав в лужу возле ларька с кукурузой

Фото: shutterstock.com

Двухлетний мальчик получил химические ожоги ног после падения в ядовитую лужу в городском парке, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Уточняется, что, прогуливаясь с семьей, ребенок захотел есть, выбор родителей пал на вареную кукурузу. Однако пока взрослые покупали початок, малыш упал в разлитую рядом с киоском жидкость. Сначала случившемуся не придали значения, но дома у ребенка обнаружили ожоги. Пострадавшего срочно отвезли в больницу.

Спустился заведующий отделением, увидел и сразу сказал — все, госпитализируем. Даже укол сделал, детям обычно укол не делают обезболивающий, — поделился отец мальчика.

Сообщается, что ребенок получил химические ожоги первой и второй степени.

Отец пострадавшего предположил, что лужа образовалась, поскольку работники киоска выливали туда масло и другие отходы. Уже взят образец жидкости для проведения экспертизы. Родители мальчика намерены судиться и готовят обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор, поясняют авторы публикации.

Позже в дело вмешались следователи СК РФ по Татарстану. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все его обстоятельства.

Накануне в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья погиб двухлетний мальчик. Ребенок в присутствии многочисленных взрослых упал в канализационный люк.