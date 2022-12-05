В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме В городе Заволжье в Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска/РИА Новости

В городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме, сообщили NEWS.ru в экстренных службах. Отмечается, что из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей. Разрушены две межквартирные перегородки, пострадавших нет.

Площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших нет, эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей, — сказал собеседник агентства.

В жилом доме Ярославля также произошел взрыв утром 5 декабря. По сообщениям МЧС, у здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники.

4 декабря на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе веден режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.