В Николаеве прогремел взрыв В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: Xu Yanyan/Global Look Press

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины вскоре после объявления о воздушной тревоге, сообщили РБК-Украина и Hromadske. Как сообщил позже в своем Telegram-канале глава местной администрации Виталий Ким, зафиксирован как минимум один прилет.

Не понятно что. Выясняем. Предполагаем что с-300. Пока зафиксирован один пуск, который прилетел, — написал Ким.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена около 01:00. В настоящее время воздушные тревоги объявлены также в Харьковской и в части Херсонской области, которая находится под контролем Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также по местам хранения иностранной бронетанковой техники. В оборонном ведомстве заявляли, что в результате все назначенные объекты были поражены, при этом нанесен существенный урон стратегическим резервам противника.

6 июля во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий утверждал, что при обстрелах был поврежден объект критической инфраструктуры.