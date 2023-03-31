В небе над Белгородом прозвучали взрывы РИА Новости: в небе над Белгородом раздались девять мощных взрывов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В небе над Белгородом в четверг вечером раздались девять мощных взрывов, передает РИА Новости. По данным журналистов, предположительно, сработала система ПВО. Отмечается, что взрывы прозвучали в 22.10 мск в центре города и продолжались с интервалами в течение 20 минут. По информации агентства, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.

Девять мощных взрывов в небе раздались в центре Белгорода в четверг вечером, возможно, сработала противовоздушная оборона, — сказано в публикации.

Позже власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой Вооруженных сил РФ.

22 марта ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, было нарушено энергоснабжение.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.