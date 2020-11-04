В Набережных Челнах женщина прогнала с парковки машину скорой помощи

https://static.news.ru/photo/cc039bf6-1ea1-11eb-b787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Набережных Челнах женщина заставила отъехать машину скорой помощи, которая заняла «её» парковочное место.

Врачи ожидали пожилых пациентов, когда к ним подошла недовольная жительница дома и потребовала переставить машину. После того как карета скорой помощи отъехала подальше, женщина закрыла парковку цепочкой, передаёт «Подъём».

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Татарстана. В действиях местной жительницы усматриваются признаки административного правонарушения по статье «Самоуправство». В данное время полицейские устанавливают личность женщины.

Ранее врачи скорой помощи в Екатеринбурге отказали в помощи умирающему на улице мужчине. После того как человеку на остановке «Ул. Сварщиков» стало плохо, очевидцы вызвали врачей. Через некоторое время поблизости остановился автомобиль реанимации. Однако медики уехали, не выходя из машины, несмотря на просьбы людей о помощи, писал NEWS.ru.