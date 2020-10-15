В Мурманске выпал первый снег

https://static.news.ru/photo/a3ba5454-0f7f-11eb-8578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Богачев/vk.com

На территории Мурманска в ночь на 16 октября выпал первый снег. Осадки в город принесли циклоны, смещающиеся к Баренцеву морю. В настоящее время снег в Мурманске постепенно тает, а температура воздуха идёт на понижение, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Сейчас в городе местами сильный северо-западный ветер. Воздух прогревается от 0 до +5 градусов. Погода облачная. По сообщению Гидрометцентра, в течение дня по области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами ветер будет порывистым, температура воздуха ночью — от +1 до −4 градусов, а в дневное время — от 0 до +5.

17 октября ожидается небольшое понижение температуры воздуха. На дорогах местами гололедица. После выпадения мокрого снега в региональной ГИБДД водителям рекомендуют менять шины на зимние. В последние дни на дорогах региона уже произошло несколько аварий, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в столичный регион к выходным придёт холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается мокрый снег.