В Москву-реку выливается зелёная жидкость из канализации

https://static.news.ru/photo/a04ba306-0c9e-11eb-9e6f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В районе Пречистенской набережной в центре столицы в Москву-реку через водосток вытекает жидкость зелёного цвета с неприятным запахом. По предварительным данным, в реку льются канализационные стоки.
После взятия проб зелёной жидкости, попавшей в Москву-реку, предварительно установлено, что это канализационные стоки, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
На месте работают сотрудники Мосводостока и дежурит катер городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
Как писал NEWS.ru, выброшенные в унитаз маски, перчатки и влажные салфетки стали причиной участившихся засоров в Санкт-Петербурге. Вторая волна пандемии COVID-19 может привести к настоящей канализационной катастрофе, предупреждают в городском Водоканале. Там опасаются, что в ближайшее время часть жителей Санкт-Петербурга может вернуться к удалённой работе. В этом случае нагрузка на канализацию существенно возрастёт.