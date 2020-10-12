В Москву-реку выливается зелёная жидкость из канализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онкобольные в Перми столкнулись с тем, что не могут попасть к врачу, если не имеют на руках свежего результата теста на коронавирус. При этом пациенты вынуждены проходить тестирование за свой счёт.

О сложившейся ситуации сообщает Lenta.ru со ссылкой на одну из пациенток. Речь идёт о местных поликлиниках, где врачи отказываются принимать больных без отрицательного теста на коронавирус. Женщина пожаловалась, что каждые...