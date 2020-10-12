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В Москву-реку выливается зелёная жидкость из канализации

18:18, 12 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Пречистенской набережной в центре столицы в Москву-реку через водосток вытекает жидкость зелёного цвета с неприятным запахом. По предварительным данным, в реку льются канализационные стоки.

После взятия проб зелёной жидкости, попавшей в Москву-реку, предварительно установлено, что это канализационные стоки, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На месте работают сотрудники Мосводостока и дежурит катер городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Как писал NEWS.ru, выброшенные в унитаз маски, перчатки и влажные салфетки стали причиной участившихся засоров в Санкт-Петербурге. Вторая волна пандемии COVID-19 может привести к настоящей канализационной катастрофе, предупреждают в городском Водоканале. Там опасаются, что в ближайшее время часть жителей Санкт-Петербурга может вернуться к удалённой работе. В этом случае нагрузка на канализацию существенно возрастёт.

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