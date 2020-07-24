В Москве запретили останавливать поезда метро на станции «Новокузнецкая»

https://static.news.ru/photo/0227e9ca-cd9f-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Поезда Московского метрополитена по требованию полиции проезжают без остановки станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии.
По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки, — говорится в сообщении Telegram-канала департамента транспорта Москвы.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на платформе станции была обнаружена бесхозная сумка. На неё среагировала служебная собака.
Как писал NEWS.ru, движение поездов Московского метрополитена от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» Сокольнической линии пришлось приостановить из-за человека на путях. В обратном направлении поезда двигались с увеличенным интервалом.