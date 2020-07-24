В Москве запретили останавливать поезда метро на станции «Новокузнецкая»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Известный учитель и фотограф из Екатеринбурга Илья Строков скончался в возрасте 47 лет. Ранее у него было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа.

О трагедии журналистам сообщили в фотошколе Строкова. Там подчеркнули, что умер он в реанимации. Последние три недели Строков провёл в больнице № 40. До перевода в реанимацию он ещё около...