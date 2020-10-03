В Москве за сутки выявили максимум заболевших COVID-19 с 23 мая

https://static.news.ru/photo/a2053bcc-056d-11eb-a727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За истёкший 24-часовой период в столице коронавирусом заразились 2884 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c заболеванием.

Таким образом эта цифра стала максимальной с 23 мая. Тогда в Москве выявили 3190 заражённых.

Из 2884 человек госпитализировать пришлось 896 пациентов, а 245 заболевших — подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

При этом возраст большинства заболевших составляет от 18 до 45 лет (38,6%) и от 45 до 65 лет (31,1%). Следом за ними — дети (14,8%) и люди от 66 до 79 лет (10,6%). Меньше всего заразившихся оказалось в категории «80 лет и старше» (4,9%).

В России за последние сутки коронавирусом заболели 9859 жителей страны. Вылечиться удалось 5563 пациентам, 174 человека умерли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями из-за COVID-19. Пенсионерам рекомендовано не выходить из дома и избегать лишних контактов. Мэр также рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. При этом московские школьники могут уйти на дистанционное обучение с 19 октября. Тогда заканчиваются двухнедельные осенние каникулы.

Как писал NEWS.ru, в Минобрнауки заявили, что вопрос об общем переводе учащихся российских вузов на дистанционный формат обучения из-за коронавируса пока не рассматривается.