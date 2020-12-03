В Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 77 человек.

В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении ведомства.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее было зафиксировано 73 смерти. Общее число умерших в столице достигло 9203.

По данным на утро 3 декабря, в столице было выявлено 625 189 случаев заражения, 7750 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 375 546 человек (+26 402 за последние сутки), 41 607 пациентов погибли (+554 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности.

В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Они могут составить до 10 тысяч рублей в месяц.