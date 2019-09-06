https://static.news.ru/photo/41ffaaa6-d17e-11e9-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы установили камеры, следящие за превышением скорости на дорогах, по 27 новым адресам. Кроме того, они выложили подробную карту, чтобы автомобилистам было «проще их найти».

Установили камеры по 27 адресам. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный, — сообщил ЦОДД в Twitter.

Установили камеры по 27 адресам. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный.



Нарисовали карту, чтобы вам было проще их найти. Ничего от вас не скрываем. pic.twitter.com/z8loNqlylE — ЦОДД (@gucodd) September 7, 2019

Как писал News.ru, пятая часть аварий с участием детей в Москве происходит во дворах, рассказал замглавы столичного ЦОДД Александр Ходаков. С начала 2019 года в мегаполисе произошло 439 ДТП, в которых 474 ребёнка получили травмы, ещё двое погибли. В целом же намечается тенденция снижения как самих ДТП на дорогах с участием детей в Москве, так и уменьшение числа пострадавших в них.