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Пятая часть аварий (около 20%) с участием детей в Москве происходит во дворах, рассказал замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков.

С начала 2019 года в мегаполисе произошло 439 ДТП, в которых 474 ребёнка получили травмы, ещё двое погибли, пишет РИА Новости .

Представитель ведомства также подчеркнул, что намечается тенденция снижения как самих ЧП на дорогах с участием детей в Москве, так и уменьшение числа пострадавших в них в сравнении и с прошлым годом, и с аналогичным периодом 2010-го.

Ранее News.ru сообщал, что Госавтоинспекция увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах. Решение принято из-за завершающегося сезона отпусков и массового возвращения детей в учебные заведения.