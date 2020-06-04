В Москве от коронавируса излечились больше 2,6 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/74ce8e82-a6ff-11ea-843d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились ещё 2643 пациента. Общее число выздоровевших составляет 97 358 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики на завершающих стадиях лечения проводят специальные исследования. При этом во время выписки все пациенты, которым необходимо ещё какое-то время оставаться под наблюдением специалистов, получают соответствующие рекомендации.

Кроме того, исцелившимся москвичам, которые не имеют хронических заболеваний и противопоказаний, предлагают стать донорами плазмы, добавила Ракова.

Ранее NEWS.ru писал, что московские медики прибегли к экспериментальным методам терапии COVID-19 — в частности к гипербарической оксигенации. Эту методику опробовали на 25 горожанах, в общей сложности проведено уже более 100 баросеансов.