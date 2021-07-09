В московской больнице начался пожар

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Пожар начался в психотерапевтической клинике на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В поликлинике на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, произошло возгорание. Из окна идёт густой чёрный дым, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорание произошло в одном из помещений клиники. На место происшествия прибыли экстренные службы. В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что 14-летний подросток и пожарный погибли в результате возгорания в многоквартирном доме в Ивановской области. Инцидент произошёл в посёлке Чернореченский. Загорелась квартира площадью 50 квадратных метров на четвёртом этаже здания.