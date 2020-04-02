В Мосгордуме рассказали, кто может ездить вдвоём в машине

https://static.news.ru/photo/d154c3a6-759a-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы, не находящиеся совместно на самоизоляции и не проживающие вместе, должны передвигаться на автомобиле по одному. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в одном автомобиле могут находиться люди только при совместном проживании.

Если одна семья живёт вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой, — заявил Шапошников в эфире программы «Время покажет».

По его словам, если в автомобиле находятся люди, проживающие в разных местах, это подпадает под штраф, поскольку нарушается безопасная дистанция в 1,5 метра, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что правоохранители проверяют москвичей, которые выходят на улицы или передвигаются на автомобиле. Так, инспектор ГИБДД остановил автомобиль журналиста РИА Новости и поинтересовался целью поездки. Мужчине разрешили продолжить движение после того, как он предъявил личные документы и пресс-карту.

В Москве введён режим обязательной самоизоляции в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Всего в столице зарегистрировано 2923 случая заражения COVID-19, 168 человек излечились, 20 скончались.