В Мосгордуме рассказали, кто может ездить вдвоём в машине

Жители Москвы, не находящиеся совместно на самоизоляции и не проживающие вместе, должны передвигаться на автомобиле по одному. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, в одном автомобиле могут находиться люди только при совместном проживании.
Если одна семья живёт вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой, — заявил Шапошников в эфире программы «Время покажет».
По его словам, если в автомобиле находятся люди, проживающие в разных местах, это подпадает под штраф, поскольку нарушается безопасная дистанция в 1,5 метра,
NEWS.ru писал, что правоохранители проверяют москвичей, которые выходят на улицы или передвигаются на автомобиле. Так, инспектор ГИБДД остановил автомобиль журналиста РИА Новости и поинтересовался целью поездки. Мужчине разрешили продолжить движение после того, как он предъявил личные документы и пресс-карту.
В Москве введён режим обязательной самоизоляции в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Всего в столице зарегистрировано 2923 случая заражения COVID-19, 168 человек излечились, 20 скончались.
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